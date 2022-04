Tanti dubbi per Marco Giampaolo in vista della partita che per la Sampdoria vale una stagione. Sabato c'è il derby e l'allenatore blucerchiato a Bogliasco sta studiando la possibile formazione anti-Genoa. Il primo dubbio riguarda il modulo: il mister è indeciso tra il 4-5-1 e il 4-4-2, con qualche chance pure per il 4-3-1-2.



In questo momento l'opzione più quotata è quella di una mediana a cinque. In tale caso, a centrocampo si sistemerebbe Ekdal dal primo minuto, con Vieira pronto a entrare a gara in corso, mentre gli altri due interpreti sarebbero Sensi e Thorsby. A sinistra partirebbe Sabiri, con Damsgaard a fare da staffetta, a destra la maglia è di Candreva. In avanti, spazio a Caputo.



Ballottaggi anche in difesa, in particolare sull'out mancino, con Augello che insidia Murru. A destra posto per Bereszynski, al centro Colley probabilmente con Ferrari, se il centrale avrà smaltito (come sembra) l'acciacco di Verona.