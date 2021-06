Se per Ienca, Osti, Tufano e buona parte dello staff il futuro sarà ancora simile al presente, lo stesso non si può dire di Angelo Palombo. Per l’ex centrocampista, legatissimo alla Sampdoria, sembrano esserci alcuni dubbi sulla carica futura e sul ruolo.



Secondo Il Secolo XIX lo storico numero 17 doriano starebbe prendendo in considerazione l’idea di abbandonare il suo ruolo nello staff a disposizione dell’allenatore, per cominciare l’avventura da allenatore. Secondo Il Secolo XIX la Sampdoria potrebbe affidare a Palombo ad esempio la guida dell’Under 18, leva obbligatoria dalla prossima stagione, oppure quella dell’Under 17