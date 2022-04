Quello di sabato sarà probabilmente uno dei derby più importanti della storia recente della Sampdoria. Lo sa bene Marco Giampaolo, che in questi giorni sta preparando la formazione con un grosso dubbio sul modulo. Il 4-5-1 di Verona, che diventava un 4-3-3 in fase offensiva, era stato scelto ‘tarandosi’ anche sulle qualità dell’avversaria, e considerando i pochi esterni presenti in rosa potrebbe essere difficile da riproporre nuovamente contro i rossoblù.



In questo momento, però, tra le idee di Giampaolo sembra la soluzione in leggero vantaggio sulle altre opzioni a disposizione. Le altre idee potrebbero essere il ritorno al 4-3-1-2 consueto oppure, in alternativa, il passaggio al 4-4-2 con Sabiri o Quagliarella in attacco al fianco di Caputo. Sabiri, nel 4-4-2, potrebbe anche ricoprire il ruolo di esterno sinistro, teoricamente appannaggio dell’adattato Thorsby.