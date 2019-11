Oggi pomeriggio, nonostante l'allerta arancione e la nuova ondata di pioggia che si sta abbattendo sulla Liguria, ladi mister Ranieri tornerà a lavorare al Mugnaini per preparare la trasferta con il Cagliari. La truppa blucerchiata, dopo i due giorni e mezzo di riposo concessi dal mister in seguito al successo con l'Udinese, tornerà a faticare a Bogliasco. In casa Samp però si dovranno monitorare con attenzione le condizioni di due giocatori in particolare. ossia Fabioe EdgarL'attaccante è stato costretto a lasciare il terreno di gioco dopo lo scontro con Troost-Ekong che è costato il rigore ai bianconeri. La presenza di Quagliarella lunedì sera contro il Cagliari non è certa . Ranieri potrebbe anche decidere di, considerando i tanti impegni ravvicinati. Da valutare anche Barreto, che era stato escluso dall'elenco dei convocati per unIl paraguaiano verrà controllato dallo staff sanitario blucerchiato, per capire se potrà aggregarsi alla formazione in partenza per la Sardegna.