Le notizie che sono arrivate ieri dall'infermeria di Bogliasco non sono state particolarmente positive per la Sampdoria. Depaoli e Bertolacci infatti sono stati sottoposti ad alcuni esami per valutare l'entità dei rispettivi infortuni. L'unica novità che ha permesso ai blucerchiati è stata quella proveniente dal fronte Fabio Quagliarella.



Il centravanti stabiese non è stato sottoposto ad esami strumentali, perchè il capitano blucerchiato ha lasciato il terreno di gioco solo per una forte contusione in seguito all'intervento di Troost-Ekong, poi sanzionato con il rigore. Il colpo però non ha avuto altri effetti, e per questo motivo la situazione di Quagliarella non preoccupa.



Il numero 27 dovrà valutare le sue condizioni alla ripresa degli allenamenti, per capire l'entità del dolore durante la corsa. L'attaccante potrebbe anche tentare di recuperare per Cagliari, ma non è escluso che Ranieri possa decidere di lasciarlo a riposo per la sfida in Sardegna, senza rischiarlo e varando nel contempo un attacco inedito con Gabbiadini e uno tra Rigoni, Caprari, Ramirez o Maroni.