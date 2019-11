Il pareggio con l'Atalanta ha lasciato parecchi strascichi in casa Sampdoria, specialmente a livello fisico. La gara con i nerazzurri ha condizionato da subito i blucerchiati, perchè dopo soltanto 10 minuti di gioco Federico Bonazzoli è stato costretto a chiedere il cambio. L'attaccante scuola Inter è uscito in seguito ad un allungo sulla fascia, toccandosi la coscia destra e zoppicando vistosamente: si tratta di un problema muscolare, le sue condizioni verranno valutate meglio nei prossimi giorni ma dovrebbe trattarsi di uno stiramento al flessore.



Anche Ronaldo Vieira è stato costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco, rilevato da Bertolacci. Il mediano doriano non era al meglio, e a dieci minuti dalla fine del match ha rimediato un affaticamento muscolare e una contusione alla caviglia. Anche lui verrà valutato nelle prossime ore.