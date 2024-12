Sampdoria, due giorni e mezzo di riposo post Catanzaro a prescindere dalla questione allenatore. E i rientri...

Getty Images

Ripresa martedì pomeriggio al "Mugnaini": in molti avevano letto la decisione della Sampdoria didopo il pareggio 3-3 con il Catanzaro, come una scelta societaria propedeutica a prendere tempo per decidere il futuro dell'allenatore. In realtà, secondo Il Secolo XIX sarebbe stata una strategia maturata già nell'immediato dopo partita. Lo staff blucerchiato avrebbe deciso di concedere ai giocatori due giorni e mezzo di riposo perché la Samp affronterà il Sassuolo la domenica e non il sabato.

Alla ripresa, i blucerchiati sperano di poter salutare tre rientri importanti ossia. Tutti e tre erano in tribuna al Ferraris sabato, insieme al lungodegente Bereszynski, per assistere alla pessima partita della formazione di Sottil. Le condizioni individuali sono buone: Coda aveva già ripreso a correre, addirittura si era ipotizzata una sua convocazione con il Palermo, ma lo stiramento al flessore ha spinto alla cautela. A breve però potrebbe arrivare l'ok del dottor Manara, responsabile sanitario della Samp, per il ritorno in gruppo.Situazione simile anche per, fuori dal 29 settembre anche lui per una lesione al flessore, pronto a tornare a lavorare con la squadra. Scalpita pure Borini, alle prese con un fastidio al polpaccio rimediato dopo la sconfitta di Pisa. Anche per lui si ipotizza un lavoro a pieno regime nei prossimi giorni.