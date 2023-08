La Sampdoria ha chiuso l'accordo per Sebastiano Esposito dell'Inter. L'attaccante ex Bari torna dunque in Serie B dove si aggiungerà alla rosa di Andrea Pirlo per provare a centrare la promozione nella massima serie.



LA FORMULA - Come riporta Sky, il centravanti classe 2002 si trasferisce a titolo temporaneo con obbligo di riscatto che diventa effettivo al raggiungimento di determinate condizioni, che comprendono anche la promozione in Serie A.