La Sampdoria sta cercando di alleggerire il suo monte ingaggi, cedendo alcune pedine. Un giocatore in uscita, ad esempio, è Bartosz Bereszynski che, dopo l'esperienza al Napoli, potrebbe ripartire dalla Toscana e da Empoli. Il club azzurro infatti lo segue da tempo, ma l'operazione per il momento sembra essere stata messa in stand-by.



Secondo Il Secolo XIX la società del presidente Corsi potrebbe tentare di inserire una contropartita nell'affare, e il nome che viene fatto è quello di Petar Stojanovic, esterno destro classe 1995 sloveno che potrebbe accasarsi così a Marassi.