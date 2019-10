Ora non ci sono più dubbi, Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Sampdoria: trovato l'accordo tra l'allenatore e il presidente del club blucerchiato Massimo Ferrero. Il tecnico di Testaccio pochi minuti fa ha firmato il contratto da due milioni di euro a stagione che lo legherà ai genovesi per le prossime due stagioni. Il rinnovo per il campionato 2020/21 scatterà in automatico in caso di salvezza.



I DETTAGLI - Fumata bianca dopo l'incontro di oggi, nel quale la distanza tra il tecnico romano e la Samp si è ulteriormente ridotta, arrivando di fatto all'intesa; accordo raggiunto sia sulla cifra complessiva del contratto che sul bonus salvezza da corrispondere all'ex Leicester in caso di raggiungimento dell'obiettivo. Chiusura definitiva della trattativa, ora l'ufficialità.