La Sampdoria ha virtualmente trovato il suo nuovo allenatore. Manca ancora l'ufficialità, ma tecnicamente si può considerare Claudio Ranieri la nuova guida del club blucerchiato. La decisione comune di puntare sull'ex mister di Leicester e Roma è stata raggiunta dalla dirigenza al gran completo mercoledì notte, mentre gli ultimi dubbi sono stati sciolti giovedì a pranzo, in una riunione che ha coinvolto tutti gli esponenti del mondo Samp. Da lì, scrive Il Secolo XIX, è partito l'assalto all'allenatore.



C'è stato un primo colloquio basato su aspetti tecnici, poi i dirigenti della Samp hanno informato il mister sui componenti della rosa, anche se Ranieri aveva seguito con attenzione il cammino della Samp in Serie A ed era già particolarmente informato. L'intesa definitiva è stata raggiunta ieri in tarda serata, ma già a cena filtravano sensazioni positive. Il nuovo probabile tecnico blucerchiato non avrebbe chiesto garanzie tecniche, e non si sarebbe parlato di rinforzi dal mercato di gennaio.



Ranieri si sarebbe detto pronto a ripartire dal 4-4-2, più semplice ed immediato, mentre in futuro potrebbe studiare anche il 4-2-3-1, e porterà con sé due uomini di fiducia. Tra l'altro, non è neppure la prima volta che l'allenatore e Ferrero si sfiorano. Già nel 2015 il Viperetta aveva pensato a lui per sostituire Mihajlovic diretto al Milan. Alla Samp oltretutto Ranieri ritroverà anche Pecini, con cui ai tempi del Monaco aveva vinto il campionato di Ligue 2, arrivando poi secondo in Ligue 1.