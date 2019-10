Ranieri e la dirigenza blucerchiata al gran completo (Ferrero, Romei, Osti e Pecini) si sono incontrati ieri sera a cena a Roma per valutare la possibilità di un matrimonio. Il tecnico chiede un contratto sino al 2021 e l'intesa potrebbe essere raggiunta sulla base di due milioni a stagione. In realtà la trattativa sull'ingaggio non è proprio un dettaglio da poco ma le sensazioni sembrano positive. Sempre secondo Tuttosport, Ranieri chiede garanzie tecniche (con un intervento forte sul mercato di gennaio e l'arrivo di diversi giocatori) ed economiche: non si ripeterà insomma quella firma di cuore che la scorsa primavera lo legò alla Roma per soli tre mesi quasi a scatola chiusa.