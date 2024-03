Genoa e Samp pronte ad acquistare il Ferraris: poi via alla riqualificazione

Genoa e Sampdoria sono infatti pronte a rilevare l'intera proprietà dello stadio di Marassi. Lo faranno attraverso una newco che verrà costituita martedì prossimo e nella quale i due club parteciperanno in maniera egualitaria.Si tratta di un passo decisivo per le sorti dell'impianto calcistico più antico d'Italia, dal quale partirà anche il successivoDopo anni di discorsi e di tira e molla, a rompere ogni indugio è stato l'incontro avvenuto martedì sera a Palazzo Tursi tra le autorità comunali, sindaco in testa, e i vertici dei due maggiori club cittadini, seguito dalla cena tra il presidente dei blucerchiati Matteo Manfredi e l'amministratore delegato dei rossoblù Andres Blazquez. Faccia a faccia dai quali è scaturita la, mettendolo in corsa anche per diventare il teatro di alcune gare dell'Europeo 2032 che l'Italia ospiterà assieme alla Turchia.

Un progetto affidato all'architetto genovese Hembert Penaranda, le cui bozze preliminare sono già circolare nei mesi scorsi e il cui. Tra gli interventi previsti alcuni riguarderanno anche le aree limitrofe allo stadio. Primo fra tutti l'adiacente carcere, la cui sede potrebbe essere dislocata altrove.