Sampdoria e Genoa, prove di pace tra i tifosi: in campo i 'vecchi' per mediare

La tensione a Genova tra i tifosi diresta alta, dopo gli scontri di domenica e le successive scaramucce ed episodi vari avvenuti nei giorni successivi. In città il clima rimane caldo, come dimostra un video acquisito dalla Digos risalente a martedì sera in zona circolo del Genoa 5R di via Armenia, lo stesso assaltato domenica. Nel filmato si vede uno dei capi della tifoseria rossoblù cheuna trentina di persone. Il dettaglio fa il paio con lo scontro scoppiato l'altra sera a Bolzaneto tra rossoblucerchiati, finito a schiaffi in faccia ma senza ulteriori conseguenze. Non è stata l'unica scaramauccia: altre se ne sono susseguite tra Sampierdarena e Sestri Ponente.

Il caso più grave però resta quello di Nervi di lunedì pomeriggio, che ha portatoIl gruppo aveva aggredito in un bar un esponente noto del tifo genoano, che ha rimediato una ferita da arma da taglio al braccio, e il suo amico finito all'ospedale con una costola fratturata. Il tifoso genoano è uno di quelli ritenuti responsabili della devastazione della sede degli Ultras Tito Cucchiaroni di domenica sera. Uno dei quattro arrestati sampdoriani invece è accusato anche degli scontri in piazza Alimonda di domenica, terminati con il ferimento di due agenti di polizia. Inoltre, da giorni circolano in città voci sull'pronte a dare manforte alle rispettive gradinate: si parlava di tifosi dell'Olympique Marsiglia per i genoani, e di baresi per i sampdoriani.

Per interrompere la violenza, secondo Il Secolo XIX, sarebbero pronti a scendere in campo iQualcuno avrebbe interpellato gli esponenti storici del tifo delle due squadre per convincere i successori a calmare gli animi. A fine anni '80, dopo gli scontri di via Fereggiano, la tensione fu placata da un'idea di Mario Tullo, che mise d'accordo Fossa e UTC proponendo di fondare la cooperativa "Genova Insieme". Ma questa soluzione oggi non sembra praticabile dal momento che, stando al quotidiano, le gradinate sarebbero. I risultati sarebbero gli scontri tra genoani dopo Genoa Perugia l'anno scorso, o le risse tra tifosi blucerchiati e comaschi nel comune di Villa di Tirano prima di un' amichevole della Samp. Si spera che l'intervento dei 'vecchi' possa dare una mano a disinnescare una situazione esplosiva.