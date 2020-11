La vicenda che ha coinvolto i giocatori della Norvegia ha dell'incredibile. I calciatori della Nazionale, compreso il centrocampista della Sampdoria Morten Thorsby, sono stati infatti rispediti tutti alle rispettive squadre, e la Federazione ha convocato una nuova formazione per affrontare la decisiva partita con l'Austria, fondamentale per la promozione in Nations League. Ma andiamo con ordine.



Qualche giorno fa era stata annullata la partita tra la Norvegia e Israele, a causa di una positività tra gli israeliani. A quel punto la Norvegia sarebbe dovuta partire alla volta della Romania, per affrontarla nella penultima gara, ma la positività del capitano Elabdellaoui ha convinto la federazione norvegese a obbligare il C.T. a rimandare a casa tutti i giocatori, convocando di fatto una nuova nazionale.



L'inflessibilità dei vertici del calcio scandivano hanno fatto sì che la Norvegia sia obbligata ad affrontare l'Austria, in un match da vincere a tutti i costi per conquistare la vetta del gruppo, con solo riserve. Tra esse ci sarà un altro centrocampista blucerchiato, ossia Askildsen, che si è dovuto preparare in fretta e furia e partire alla volta di Oslo per il raduno, prima di volare alla volta dell'Austria, dando il cambio proprio al compagno Thorsby. Surreale, ma in tempi di Covid può succedere anche questo.