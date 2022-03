C'è una situazione, in casa Torino, che pare già essere definita adesso in vista dell'estate. E' quella che riguarda il centrocampista Karol Linetty e il suo possibile ritorno a Genova, sponda Sampdoria. La società granata vorrebbe tornare a competere in Europa e per farlo Juric avrebbe già fatto presente alla società le possibili mosse da intraprendere sul mercato estivo. Tra i nomi in ballo, anche quello del polacco.



Secondo Tuttosport, nell'ambito di questa rivoluzione di rosa Linetty pare destinato all'uscita. Stando al quotidiano, il calciatore stesso vorrebbe ritornare a tutti i costi alla Sampdoria, e l'operazione potrebbe concretizzarsi in estate. Ovviamente, molto dipenderà anche dalle disponibilità doriane e soprattutto dall'eventuale mantenimento di categoria dei blucerchiati.