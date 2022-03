Il centrocampista di proprietà del Torino Karol Linetty non ha mai nascosto la sua simpatia per la Sampdoria, né il desiderio di tornare, in futuro, a vestire la maglia blucerchiata. A gennaio oltretutto il calciatore era stato vicino ad un ritorno a Genova, poi non concretizzatosi per le dinamiche di mercato. Il giocatore polacco però fa spesso la sua comparsa in Liguria, dove ha anche avviato alcune attività imprenditoriali nel campo della ristorazione. Linetty è rimasto in contatto con i vecchi compagni di squadra e il mondo Samp, e non sorprende quindi la sua presenza al Mugnaini.



Ieri la mezz'ala granata, approfittando del doppio giorno libero concesso da Juric, ha fatto visita alla Samp presso il centro sportivo di Bogliasco. Linetty ha salutato i vecchi compagni non partiti con le rispettive nazionali, e soprattutto ha abbracciato il suo 'mentore' calcistico, Marco Giampaolo, allenatore che lo volle con sé proprio a Torino nella non entusiasmante parentesi granata vissuta dai due. E' altamente probabile che in estate il nome di Linetty torni fortemente di moda per la Samp, a patto che ovviamente il club blucerchiato mantenga la categoria.