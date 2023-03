La vicenda che coinvolge la, la società Eleven Finance e Massimoconoscerà uno sviluppo il 5 maggio, quando i creditori dovranno votare a favore o contro il concordato. La questione è complessa perché Ferrero, come noto, dovrà ricavare la cifra dalla cessione della Sampdoria . I creditori di Eleven Finance complessivamente sono 450, ma a maggio sarà necessario il voto di uno solo, ossia Marte, facente parte del gruppo Hoist.L'azienda vanta nei confronti di Ferrero un credito di addirittura, e metà della cifra è composta da interessi. Oltretutto, è in piedi una contestazione da parte di Eleven Finance. Da qualche tempo, fa sapere Il Secolo XIX, Ferrero e Marte stanno trattando per trovare un accordo prima del voto. Questo è un passaggio cruciale: se Marte il 5 maggio votasse, per Eleven Finance si avvierebbe la procedura fallimentare. In quel caso, il trust decadrebbe non avendo raggiunto il suo scopo.