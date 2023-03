Il presidente dellaMarcosta vivendo pressioni importanti, soprattutto in questi giorni. Eppure, il numero uno di Corte Lambruschini continua a credere nella permanenza in Serie A: "Il. Speravamo di avere qualche punto in più. Se avessimo avuto un po’ più di fortuna e qualche decisione arbitrale più equa, probabilmente sarebbe più facile. Ci crediamo ancora perchè il miracolo è ancora possibile. E la partita con lapuò essere una di quelle partite importanti, delle finali che non si possono sbagliare" ha detto Lanna durante la serata di gala organizzata da Stelle nello Sport."Ci crediamo sempre. Finché l’aritmetica ci darà ragione noi saremo lì a lottare" prosegue. "Noi come società ma la squadra sta seguendo quello che lo spirito da guerriero del nostro mister che riesce a trasmettere questa voglia e questa grinta. Ed è quello che abbiamo noi.: che tutto, non solo la parte manageriale, ma anche la parte sportiva ci seguisse. Mi sembra che la squadra abbia recepito il messaggio e che stia dando il massimo in campo".L'impegno più gravoso è quello sulla società: "E’ una partita difficile ma diciamo che lotteremo su tutti e due i fronti: per salvare la squadra e perché la società riesca a rimanere in piedi.Dormire è sempre una cosa difficile. Ormai sono parecchi mesi che, parlo per me ma penso di parlare anche per gli altri tre membri del consiglio, dormire non è così semplice perchè i pensieri sono ormai dentro la testa e non ce li togliamo finché non li risolveremo" riporta Sampnews24.com. "Stiamo fornendo tutti gliaffinché il prodotto possa essere acquistato. Io ci credo e fino all’ultimo ci crederò perchè la Sampdoria è un brand talmente bello che non posso credere che non ci sia nessuno che voglia comprare".Lanna ha glissato invece sulle domande relative alla polemica con Ferrero, tagliando corto con un laconico "". Sulle critiche il presidente è ancora più netto: "Andiamo avanti così che credo sia la strada giusta. Bisogna tenere la barra dritta". Ovviamente, alla Samp farebbe piacere il sostegno delle istituzioni: "E’ una cosa che ci sta. E’ chiaro che certe cose non sono nelle loro possibilità mace l’abbiamo da parte loro".In chiusura una battuta su Stankovic e sulla Roma: "E’ chiaro che le partite in casa sono, soprattutto perchè affronteremo scontri diretti. Però noi andiamo a Roma e la partita cercheremo di farla, come abbiamo sempre fatto col mister. Sarà una partita in cui bisognerà provarci perchè ci crediamo. Siamo lì e siamo vivi. I giocatori ci credono e andiamo avanti. Stankovic? Penso che Dejan abbia già detto cheVediamo più che altro cosa succederà in società. Poi tecnicamente sarà l’allenatore da cui ripartire".