Come noto, sabato al Ferraris per la partita tra lae il Como si sono viste alcune 'facce nuove' insieme al presidente blucerchiato Matteo Manfredi. Si tratta di potenziali investitori che sono stati accolti dal numero uno doriano per una due giorni piuttosto intensa. Ma chi sono questi investitori?Nel gruppo ci sarebbero stati un paio di volti noti provenienti dalgià visti a Genova già ai tempi di Radrizzani, e alcune 'novità'. Secondo Il Secolo XIX l'area di riferimento sarebbe ilzona in cui si muove uno dei consiglieri di Manfredi, ossia Alessandro Messina, ex direttore della Football Capital di Radrizzani nel 2014. Messina attualmente sta supervisionando il settore giovanile blucerchiato, che ha affidato a Claudio Lucchini, in passato responsabile scouting per il Sud Italia dell'Atalanta.

I principali contatti di ​Messina sarebbero con gli, tanto è vero che di recente ha portato a Marassi Mohamed Al Hefeiti, l'amministratore delegato di Ebs Group, un'azienda di mediazione impegnata a creare e facilitare relazioni con gruppi imprenditoriali a Dubai. Al Ferraris era presente anche il consigliere Maheta Matteo, anche lui molto presente nei rapporti con gli investitori, nuovi e vecchi. Molango sfrutta le conoscenze costruite negli anni tramite le numerose attività intraprese, tra cui quella di capo del sindacato dei calciatori inglesi, la Professional Footballers Associati. Molango ad esempio conosceva l'ad del Como, Dennis Wise, ex capitano del Chelsea di Vialli, con cui ha parlato a lungo sul prato del Ferraris prima del match.