In attesa dell'incontro in programma nell'ultima settimana di campionato, e che sancirà definitivamente il futuro di Marco Giampaolo, la Sampdoria lavora ad un progetto che possa convincere il suo attuale allenatore a proseguire ancora in blucerchiato. Si andrà ad un bivio decisivo: o ci sarà l'intesa, o l'addio consensuale dopo tre stagioni.



La sensazione è che il mister voglia dalla società alcune garanzie, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sotto l'aspetto della comunicazione: il tecnico si augura che il club, se non avrà la possibilità di alzare la famosa 'asticella' operando una rivoluzione in estate, lo faccia sapere con chiarezza fissando obiettivi alla portata. La paura di Giampaolo secondo l'edizione genovese de La Repubblica sarebbe quella di finire al centro di eventuali polemiche, magari venendo esonerato a campionato in corso. Questa sarà probabilmente una delle sue principali richieste.



Il Doria dal canto suo come detto lavora ad un piano per trattenerlo. Ferrero potrebbe mettere sul piatto un contratto sino al 2022, prospettando nel contempo a Giampaolo un progetto triennale da portare avanti insieme, in attesa di capire quale sarà il futuro societario. Potrebbe essere la chiave per convincere il tecnico a rimanere a Genova, ed è su questo punto che la Samp si sta concentrando.