Grandi manovre in casa, non solamente per quanto riguarda la porta e la difesa. I blucerchiati, oltre alla trattativa per Jandrei , sono alle prese con il futuro dell'attacco: dopo le tante voci dei giorni scorsi, accolte con scetticismo da alcuni tifosi, sarebbe stata infatti recapitata a Corte Lambruschini in queste ore l'offerta delloper DuvanIl club cinese secondo Sky Sport avrebbe proposto ai blucerchiatidi euro per il prestito del calciatore, e altriper il diritto di riscatto. La cifra complessiva si aggirerebbe quindi attorno 24 milioni, molto vicina alla valutazione che i blucerchiati facevano di Zapata, arrivato dal Napoli la scorsa estate per circa 20 milioni. La Samp starebbe valutando la proposta di Suning, che oltretutto ha fretta di perfezionare l'operazione entro il 13 luglio (data di chiusura della finestra di mercato in Cina) prima di decidere i futuri movimenti nel reparto.