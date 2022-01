Il centrocampista della Sampdoria Adrien Silva è entrato nelle rotazioni di mister D'Aversa per il reparto mediano, anche considerando la poca disponibilità di giocatori, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Il regista portoghese, infatti, è in scadenza al termine della stagione e nel frattempo sarebbero già arrivate le prime offerte da club esteri interessati ad acquistare il calciatore già a gennaio.



Secondo La Repubblica, l'offerta che avrebbe messo in crisi Silva è quella dell'Al Wahda, società di Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti. La squadra mediorientale avrebbe messo sul piatto un triennale da 2 milioni netti a stagione, una proposta assolutamente impareggiabile da parte della Samp. L'Al Wahda, peraltro, non avrebbe mai contattato la Sampdoria. Le squadre degli Emirati tendenzialmente sono restie a sborsare grosse cifre per i cartellini, e questo potrebbe rappresentare un grosso ostacolo per un'eventuale trattativa.