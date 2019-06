La Sampdoria è alla ricerca di un esterno offensivo, e il primo nome messo sul taccuino da parte di Eusebio Di Francesco è quello di un calciatore ancora giovane, eppure con ampi margini di miglioramento. Si tratta di Simone Verdi, classe 1992, scuola Milan ma attualmente al Napoli.



Nei giorni scorsi i blucerchiati hanno fatto partire i primi contatti con la società di De Laurentiis per l'ex giocatore del Bologna. La prima richiesta partenopea, però, avrebbe fatto vacillare il Doria. Il Napoli avrebbe infatti chiesto 20 milioni per Verdi, troppi per la Samp che però non pare intenzionata a mollare la presa. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica il direttore sportivo Osti sarebbe intenzionato a tornare alla carica, per regalare a Di Francesco il primo esterno offensivo in vista della prossima stagione.