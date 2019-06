Si può essere contemporaneamenteSecondo Massimo Ferrero evidentemente sì. Sembra un po’ il paradosso del, quello che non si sa se è vivo o morto, ed è contemporaneamente tutte e due le cose. Negli ultimi anni l’ho sentito parlare di cuore giallorosso e di testa blucerchiata, di cuore blucerchiato e di testa giallorossa, di testa mezza blucerchiata e mezza giallorossa, e di cuore mezzo giallorosso e mezzo blucerchiato. Onestamente ho un po’ perso il conto di quale colore abbia nelle varie parti del corpo.Io personalmente ci credo poco. Se mi dovesse chiamare, per dire, il Sassuolo a svolgere il ruolo di addetto stampa, farei tutto il possibile per servire al meglio la squadra neroverde. Ma i sentimenti, le passioni e altre simili quisquilie sono un’altra cosa. Ci sono due argomenti di cui Massimo Ferrero non dovrebbe parlare mai:Non vuole essere una frase polemica, bensì una constatazione, un’annotazione nei suoi confronti, persino un consiglio. Ogni volta che pronuncia il nome del bomber, o quello della formazione capitolina, succede un patatrac.Partiamo dall’ex centravanti dello Scudetto. Vialli è uno di quei calciatori a cui tutti i tifosi della Samp, ma proprio tutti tutti, vogliono ancora bene. Persino più che a Mancini, per dire. Questo perché. Non ha mai pronunciato una sillaba di troppo, in nessuna circostanza. Si è sempre comportato correttamente, specialmente con quella che è stata “La sua fidanzata” – la Sampdoria, definizione detta da lui - e recentemente ha affrontato una delle peggiori esperienze che un uomo possa ritrovarsi davanti ‘alla Vialli’. Con l’eleganza innata che o hai dalla nascita, o non acquisterai mai.. E’ abbastanza logico che i doriani la prendano come una mancanza di rispetto nei confronti di un bel pezzettone della loro storia. Uno che lì ha portati sino a Wembley e sul tetto d’Italia, mica solo fino a Chiavari.Se possibile, Ferrero fa ancora peggio ogni volta che si trova a parlare di Roma. Il paragone lo avevo già fatto tre mesi fa, in un altro Sampmania da anni. Un doriano recepisce tutte queste strizzate d’occhio come un continuo tradimento. Un tifoso, però, non è che abbia tutto questo margine di scelta nei confronti del ‘marito’ a cui affidare la sua amata figlia, la Samp. Se lo ritrova in casa, e spera sempre che si tratti della miglior persona possibile per una delle cose a cui tiene di più al mondo. Per questo motivo vedere la Samp legata a un uomo che in cuor suo sembra desiderare altro lo fa soffrire. Come tutti i genitori, ogni sostenitore doriano sogna per sua figlia un compagno innamorato e rispettoso.. Uno che aveva dovuto lasciarla tanti anni fa, ma non è mai riuscito a dimenticarla. Probabilmente è anche a causa di ciò che un tifoso della Samp. Sembra quasi che il marito chieda alla moglie di farsi bionda, perché così le ricorda la donna di cui è innamorato.Lasciate perdere Totti in sé, che può essere anche una scommessa interessante. Io ad esempio ero follemente cotto del Pupone dal punto di vista calcistico, e ora credo che sia in possesso di tutte le competenze per fare il dirigente ad alto livello. Quantomeno, le competenze sono le stesse di Vialli, e non le metto in dubbio per nessuno dei due. A maggior ragione se ripenso alla partita più importante giocata nella mia carriera, un emozionante A.G.V.-Praese. Chi sono io per giudicare le conoscenze di gente che ha vinto lo Scudetto? Quello che conta è il principio, il gesto. Va bene amministrare la società, fare il meglio per il proprio interesse.Solitamente, le coppie che stanno insieme sotto costrizione p. Specialmente quelli di Schrödinger.Instagram@lorenzomontaldoTwitter@MontaldoLorenzo