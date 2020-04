Sono soltanto tre i giocatori della Sampdoria che hanno lasciato Genova e più in generale l'Italia per fare ritorno nei rispettivi paesi: si tratta di Maya Yoshida, Ronaldo Vieira e di ​Kristoffer Askildsen, rientrati in Inghilterra e Norvegia. Il difensore giapponese e il centrocampista ex Leeds hanno noleggiato un aereo privato per sostenere il viaggio Genova-Londra, mentre il giovane Askildsen si è reso protagonista di una vera e propria odissea pur di riabbracciare la sua famiglia.



Il periodo lontano da Genova però potrebbe essere già finito. Secondo Sampnews24.com la Samp avrebbe già fatto sapere ai giocatori di programmare il rientro in Liguria. Salvo imprevisti infatti i calciatori dovranno ritrovarsi a fine aprile per le visite mediche, in modo tale da riprendere gli allenamenti a inizio maggio. Yoshida, Vieira e Askildsen dovranno però sostenere un ulteriore periodo di 14 giorni di quarantena al momento del loro rientro in Italia. Per questo motivo, la Samp li obbligherà a rientrare entro la settimana prossima.