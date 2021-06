Un giocatore da cui la Sampdoria spera di poter trarre un discreto incasso è Jakub Jankto. Il centrocampista ex Udinese, rivalutatosi con la cura Ranieri, è riuscito finalmente ad esprimersi in maniera più positiva rispetto alle ultime stagioni. Ora, grazie alla vetrina dell’Europeo, il calciatore ceco potrebbe essersi ulteriormente rivalutato.



Per questo motivo secondo Sampnews24.com con il superamento dei quarti di finale, la Sampdoria potrà chiedere per Jankto, qualsiasi cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro. Per questo motivo, sarà probabilmente uno dei primi a lasciare Genova.