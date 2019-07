Il neo-acquisto della Sampdoria, Morten Thorsby, ha parlato a Samp TV: "Sono molto felice di essere qui. Scegliere la Sampdoria non è stato difficile: è un grande club, con una storia importante e la maglia più bella del mondo. Ringrazio il Presidente Massimo Ferrero che mi ha voluto qui. Ho imparato l’italiano negli ultimi mesi perché mi voglio preparare a questa avventura".



SUL THORSBY GIOCATORE - "Sono un centrocampista dinamico, box-to-box: mi piace tenere il pallone incollato ai piedi, mi piace inserirmi in attacco e provare a fare gol, ma anche dare il mio contributo in fase difensiva. Mi piace più o meno essere dappertutto".



SULL'ESSERE IL PRIMO NORVEGESE ALLA SAMP - "Essere il primo norvegese della storia della Sampdoria è un qualcosa di speciale, è una bella responsabilità, farò del mio meglio per dare una buona impressione dei giocatori norvegesi".