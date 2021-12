Martinsal derby di Genova è sempre stato grande protagonista, in particolare quando, con la maglia della, faceva ammattire I dirempettai del Genoa. Per questo motivo, l’attaccante non perderà la stracittadina: “Certo che la guardo, non potrei fare altrimenti visto che poi dopo le partite ricevo un sacco di messaggi dagli amici di Genova e se non so il risultato non capisco di cosa parlano.. È una match speciale e una partita sempre a se, io ho avuto il privilegio di giocarne diversi e segnare e vi garantisco che è una cosa speciale” ha detto a Il Secolo XIX.Una rete nel derby vale di più? “Per chi non fa questo mestiere è difficile capire cheormai ma quelli al derby hanno un sapore diverso, unico, specie se il tuo gol è servito a vincerlo. È un fatto anche di celebrazione pubblica: se fai gol al derby per giorni la gente ti ferma per strada e ti ringrazia. Oddio, non i tifosi rivali a cui hai segnato (ride)”.La Samp non arriva benissimo: “E' vero ma neppure il Genoa. Anche qui dal Brasile seguo le partite emi ricordo gli anni insieme all'Inter e io allenandomi e giocando con lui sapevo che è uno che può dire ancora tantissimo nel mondo del calcio. L'età non conta, è un dettaglio per chi si allena come lui. Vale anche per me eh, siamo quasi della stessa leva. Gli attaccanti non segnano?non si possono discutere. È un momento così, succede a tutti e comunque il momento degli attaccanti dipende sempre da quello della squadra. Lo dico perché sono attaccante e so che quando segni è perché la squadra gioca bene dietro di te, quando non segni vale lo stesso al contrario. Insomma non vedo un problema degli attaccanti ma più generale del momento”.Eder ha speso anche alcune parole per Ferrero: “Ho letto sul web e tanti amici dall'Italia e da Genova mi hanno scritto quello che è successo lunedì mattina: a mesinceramente. Voglio dire che prima di tutto Ferrero è una persona e un papà quindi serveda parte di tutti, qualsiasi cosa si pensi di lui come presidente. Poi io personalmente posso dire la mia perché l'ho conosciuto e ha sempre dimostrato generosità e disponibilità quando ho avuto bisogno di lui. Capisco che per i suoi modi possa non piacere a tutti peròSia chiaro, parlo della persona, dei fatti per cui è in carcere non so nulla e se ha fatto qualcosa di sbagliato come tutti dovrà pagare. Però, ripeto, mi dispiace come uomo e spero presto la situazione si risolva”.Un pronostico? “Il risultato non saprei, spero che la Samp faccia unaanche per i suoi tifosi, che se lo meritano, e riparta dalla vittoria di venerdì risalendo piano piano in classifica. Sì, il pronostico non so farlo ma io voglio pensare siano già nostri i 3 punti del derby. Pensiamo alla partita successiva”.