L'effetto Marco Lanna si è già visto sui tifosi della Sampdoria, decisamente felici di essere rappresentati da un presidente di specchiata fede blucerchiata. Oggi però sarà anche la prima giornata 'effettiva' dell'ex difensore della Samp Campione d'Italia da presidente 'sul campo'. Lanna infatti farà visita al Mugnaini, per il primo allenamento post sosta. Incontrerà la squadra, probabilmente parlerà ai giocatori per poi confrontarsi con i nuovi membri del CdA.



Nel frattempo, come detto l'effetto Lanna potrebbe avere risvolti anche sulle presenze a Marassi, dal momento che i sostenitori doriani stavano rispondendo in maniera decisamente più intensa rispetto al trend di questo campionato alla prevendita per il Cagliari. Poco fa però la vendita dei biglietti per il match del 6 gennaio è stata sospesa, in attesa di conoscere le nuove linee guida del Decreto Ministeriale in materia di capienze negli impianti sportivi.