La Sampdoria, nella finestra di mercato invernale, sarà chiamata ad un duro compito, ossia stabilire quale manovra economica attuare affinché il club possa sopravvivere, senza indebolire la parte sportiva. L'estate scorsa, l'asticella da Ferrero era stata fissata in 25 milioni, e non era stata centrata per nulla considerando come unica cessione quella di Jankto a 6 milioni. Lo scenario odieino quindi potrebbe essere simile, anche se con alcune differenze. Negli ultimi giorni, ad esempio, la Samp ha lavorato sulla rateizzazione dell'Irpef discussa in queste ore dal Governo. Inoltre, la speranza di Corte Lambruscini è che il nuovo CdA e la sua credibilità possano facilitare alcune operazioni finanziarie già in piedi con alcune banche. Secondo Il Secolo XIX Ferrero non piaceva più molto ad alcuni istituti creditizi, mentre ora la situazione sarebbe variata.



Se nelle casse blucerchiate dovessero entrare (a debito) finanze fresche, i sacrifici sul mercato potrebbero abbassarsi molto, da 20 milioni a 10 o anche meno. Sembra però scontato che il Doria dovrà mettere a bilancio qualche sacrificio, per ripianare alla difficile situazione creata dalla gestione Viperetta. I nomi papabili sono quelli di Thorsby, Colley, Bereszynski ed Ekdal. Se dovesse arrivare qualche proposta interessante per uno o più di loro, probabilmente i blucerchiati accetterebbero. Eventuali uscite andranno compensate, se mai, da prestiti o simili.