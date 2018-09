Tra le novità più positive di questo inizio stagione c'è ovviamente anche Albin Ekdal. Il centrocampista svedese, arrivato alla Sampdoria con l'arduo compito di non far rimpiangere Torreira, ha sfoderato dal cilindro alcune prestazioni maiuscole. Contro Napoli, Fiorentina e Frosinone il mediano scuola Juve è stato uno dei più positivi in campo, e anche ieri sera contro l'Inter ha dato ordine, quantità e continuità alla manovra della Samp: "Peccato per la sconfitta, meritavamo un punto contro una squadra forte come l’Inter" ha detto nel post match, come riporta Sampnews24.com. Ekdal comunque guarda il bicchiere mezzo pieno: "Perdere le partite in questo modo è brutto, però capita anche di vincerle in questa maniera. Va bene così, abbiamo una partita mercoledì a cui dobbiamo iniziare a pensare, rimanendo concentrati".



Il bilancio di Ekdal sulla Samp in questo avvio di campionato è estremamente positivo: "Stiamo giocando bene, abbiamo fatto vedere che siamo una grande squadra. Con noi tutte le squadre fanno fatica. Dobbiamo continuare così, le squadre che verranno qui devono avere dei problemi. L’Inter purtroppo l’ha vinta alla fine - conclude l'ex Cagliari - ma noi guardiamo avanti".