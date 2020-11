Albin Ekdal e Morten Thorsby sono abituati a macinare chilometri, in campo e con le nazionali. I due centrocampisti della Sampdoria erano pronti ad affrontare un tour de force, tra impegni con le rispettive selezioni e partite di campionato, ma in realtà i due salteranno il secondo impegno di Svezia e Norvegia.



Il motivo, scrive La Repubblica, è duplice: la Norvegia ad esempio non giocherà contro la Romania a seguito delle positività al Coronavirus, e questo consentirà a Thorsby un rientro anticipato. Anche Ekdal sarà impossibilitato a giocare con la Svezia: l'ex Amburgo è squalificato, e volerà a Genova a breve,