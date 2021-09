Dopo l'infortunio in Nazionale, Albin Ekdal è nuovamente arruolabile per la Sampdoria. Il centrocampista svedese ieri è tornato in gruppo, allenandosi con i compagni, e sarà convocato per la sfida di domenica all'ora di pranzo a Empoli.



La sua presenza da titolare al primo minuto però è tutt'altro che scontata. Il centrocampista infatti è in ballottaggio, con D'Aversa indeciso se scegliere Ekdal oppure Adrien Silva, anche in virtù della buona prestazione fatta con l'Inter. E' probabile che si possa assistere ad una staffetta tra i due giocatori.