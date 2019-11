Intervistato da Sportitalia, il centrocampista della Sampdoria Albin Ekdal ha parlato del possibile ritorno del suo connazionale Zlatan Ibrahimovic in Serie A: "Ha fatto benissimo negli Stati Uniti ed è un campione, sta ancora bene nonostante l'età e può fare benissimo in Serie A. Personalmente spero che possa tornare. Non l'ho chiamato perché so che in questo momento voglio tutti parlare con lui, mi auguro che torni in Italia per la qualità del campionato". Ranieri? E' stata dura per noi ma nelle ultime partite abbiamo dimostrato di essere sulla strada giusta. E' stato un piacere tornare a lavorare con Ranieri, è stato il primo allenatore che ho avuto nel 2008 alla Juventus e credo che anche in campo stiamo dimostrando di essere sulla strada giusta. Con lui il gruppo lavora alla grande".