Tra i rinnovi al vaglio della dirigenza della Sampdoria c'è anche quello del centrocampista Albin Ekdal, arrivato a Genova ormai tre stagioni fa dall'Amburgo. Il giocatore svedese è in scadenza, il suo contratto scadrà a giugno, ma la situazione non sembra preoccupare particolarmente Corte Lambruschini.



Il Doria infatti sembra intenzionato a prolungare il rapporto con Ekdal, approfittando di una clausola inserita a suo tempo nell'accordo con l'ex Cagliari, che prevede un prolungamento sino al 2022 per volontà del club. Il nuovo accordo tra Ekdal e la Samp potrebbe anche essere annunciato prima di Natale.