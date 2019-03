E' unaazzoppata sulla trequarti, quella che si sta preparando in questi giorni la sfida con il Sassuolo. E dire che nessuno avrebbe ipotizzato nelle scorse settimane questa eventualità: con Ramirez, Saponara e Caprari a disposizione, quello del rifinitore sembrava uno dei ruoli più coperti di tutta la formazione blucerchiata. Gli infortuni però hanno complicato i piani di Giampaolo: Saponara soffre di una fastidiosa tendinopatia e salterà sicuramente il match di sabato, Ramirez è in fortissimo dubbio a causa di una ferita rimediata dopo uno scontro di gioco con Gomez domenica. Ancora fuori dai giochi Caprari dopo il grave infortunio di gennaio.Per questo motivo il tecnico di Giulianova sta studiando soluzioni alternative per occupare la casella alle spalle del tandem d'attacco. Ovviamente il mister non cambierà il modulo, quindi sulla trequarti attualmente è favoritoper una maglia da titolare. Il belga tornerebbe così nel ruolo che ha ricoperto all'Anderlecht, e in cui si sente maggiormente a suo agio, mentre a centrocampo potrebbero sistemarsi Ekdal, Linetty e Jankto. Più difficile ipotizzare Ekdal mezz'ala assieme a Linetty, con Vieira in regia. L'altra opzione è quella dirifinitore, un ruolo già occupato in alcune circostanze dal francese. A quel punto si risolverebbe anche il ballottaggio in avanti, con Gabbiadini sicuro del posto al fianco di Quagliarella. C'è pure una terza via al vaglio di Giampaolo, anche se meno plausibile. L'allenatore blucerchiato potrebbe avanzare(anche lui ha già fatto il trequartista,a Udine) lasciando invariato l'assetto del centrocampo con Praet, Ekdal e Linetty. Tutti schieramenti che verranno valutate nell'allenamento odierno e in quello di domani, con la Samp che monitorerà con attenzione anche la condizione di Ramirez, per capire se l'uruguaiano riuscirà a tornare a disposizione entro sabato.