Piove sul bagnato in casa Sampdoria, e su una formazione già martoriata dagli infortuni e dalle poche alternative a disposizione di mister D'Aversa. Domani, alla ripresa degli allenamenti fissata già in mattinata, il tecnico dovrà fare la conta specialmente per quanto riguarda la difesa.



A preoccupare sono le condizioni dei due centrali Maya Yoshida e Alex Ferrari. Il giapponese è uscito toccandosi la parte posteriore della coscia dopo soltanto un tempo di gioco, ed è stato seguito a breve distanza da Alex Ferrari. Per l'ex Bologna si teme un problema ai flessori, l'entità dell'acciacco è ancora da valutare, alla pari di Yoshida.



All'ingresso in campo di Dragusin, entrato proprio per rilevare Yoshida, D'Aversa aveva chiesto a Ferrari di spostarsi a destra ma il giocatore ha preferito continuare ad agire da centrale proprio in virtù delle condizioni non perfette.