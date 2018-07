La Sampdoria da giovedì inizierà a pensare sul serio alla prossima stagione. I blucerchiati infatti, ad eccezione dei nazionali, inizieranno a sottoporsi alle visite mediche, e la dirigenza doriana vuole regalare a Marco Giampaolo una formazione il più completa possibile. Uno dei sogni di mercato di Corte Lambruschini è Jakub Jankto dell'Udinese.



Nelle idee di Sabatini e Osti, il centrocampista classe 1996 dovrebbe essere la nuova mezzala di Marco Giampaolo. Il Doria ha già trovato l'accordo con i bianconeri (dove oltretutto c'è l'ex Pradè) per una cifra vicina ai 15 milioni. La Samp verserà subito 8 milioni nelle casse dei friulani, e i restanti 7 verranno rateizzati in vari anni. A questo punto secondo Il Secolo XIX a Genova restano in attesa di una risposta di Jankto, attesa entro domani. Filtra ottimismo ma i blucerchiati, dopo le vicende Berisha e Majer, hanno imparato ad essere più cauti in merito alla buona riuscita delle operazioni.