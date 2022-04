Il pareggio del Bentegodi non ha ovviamente lasciato soddisfatti i tifosi della Sampdoria, e neppure l'allenatore Marco Giampaolo. I risultati di ieri pomeriggio, poi, hanno ulteriormente complicato la corsa salvezza apparecchiando sabato un derby bollente. Sarà una settimana cruciale per la Samp, che oggi tornerà ad allenarsi al Mugnaini.



Dopo il pareggio, era stata ventilata anche dai tifosi imbufaliti la possibilità di un nuovo ritiro, dopo quello della settimana scorsa. L'eventualità però è stata scartata: i blucerchiati sarebbero andati nuovamente in ritiro solo in caso di sconfitta. Alla squadra è stato concesso un solo giorno di riposo, ieri, e oggi sarà regolarmente in campo.