Sono ore calde in casa, specialmente per quanto riguarda il futuro della panchina blucerchiata. Dopo la partita con lo Spezia, l'area tecnica doriana ha avuto un confronto già al Picco, e poi ieri mattina il summit dei vertici blucerchiati si è ripetuto con una call. Presenti nel primo faccia a faccia Bosco, Romei, Osti e Faggiano, con Lanna già rientrato a Genova, mentre nella riunione di ieri il presidente era al suo posto, insieme a Romei, Bosco e Panconi. Piatto forte del giorno, l'esonero diIl CdA sembra particolarmente, e risulta composto da varie anime con differenti idee in merito alla riconferma o meno dell'allenatore. La decisione verrà presa nella seduta di domani, già in agenda da tempo, sentendo il parere dell'area tecnica. Secondo Il Secolo XIX oltretutto verrà sentita anche la proprietà della Sampdoria, ossia i(anche se, tecnicamente, in questo momento la proprietà legale della Sampdoria è nelle mani del trustee Vidal). Un altro problema riguarda i conti: come noto, è uno degli ostacoli principali all'esonero di Giampaolo. Toccherà a Bosco e Panconi capire se e quanto si potrebbe eventualmente investire in un nuovo allenatore, considerando che la Samp ha già a libro paga D'Aversa.