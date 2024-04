Sampdoria, Esposito a mezzo servizio con lo Spezia. Davanti gioca Borini

L'infortunio di Manuel De Luca è stata decisamente una tegola per la: la punta trentina, che peraltro stava vivendo un momento importante a livello realizzativo, era l'unico tra i giocatori a disposizione di Andrea Pirlo in possesso delle caratteristiche da vero centravanti. Qualità importanti per il gioco della squdara del mister, che adesso dovrà trovare il modo di sostituire il numero 9 per le prossime giornate.Il ruolo era stato interpretato, ad inizio stagione, da Sebastiano. Anche l'ex Inter però è reduce da un infortunio e da una ricaduta, e Pirlo era stato chiaro una settimana fa: sino a quando non sarà perfettamente recuperato, non partirà titolare. Quindi anche con lo Spezia il Doria potrà contare ancora su un esposito a mezzo servizio.

L'unico a poter ricoprire il ruolo di centravanti, tra gli elementi a disposizione, sarà Fabio. Già durante la sfida con il Sudtirol Borini era stato impiegato da punta al posto di De Luca, senza però riuscire a legare troppo il gioco, anche perché stretto tra i centrali ospiti. E' probabile che Pirlo in questi giorni a Bogliasco stia studiando qualche novità o modifica per variare l'assetto della Samp, anche per non lasciare troppo solo l'ex Chelsea contro la difesa bianconera.