Questa settimana, la Sampdoria ha annunciato il suo primo tassello, ossia l’allenatore per la prossima stagione. Ora però, con il week end alle porte, tutto tace per quanto riguarda il possibile arrivo di Daniele Faggiano. Ferrero ha esplicitato più volte la sua volontà: il Viperetta vuole fare dell’ex dirigente del Genoa il suo nuovo direttore sportivo, ma deve scontrarsi con il problema ingaggio.



Secondo Sampnews24.com tra le parti balla sempre la cifra che il Genoa pensava di pagare come buonuscita a Faggiano, e l’importo che la Sampdoria avrebbe voluto veder corrisposto dai rossoblù. Corte Lambruschini spera in un contributo da parte del Grifone, dal momento che l’eventuale rescissione con Faggiano sarebbe un favorea Preziosi, che si libererebbe dei 700mila euro del contratto ancora in essere con una spesa minima. La chiusura della trattativa, a questo punto, potrebbe slittare alla prossima settimana