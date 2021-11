Ieri il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero era atteso a Bogliasco, ma il Viperetta non si è presentato al Mugnaini. Il patron blucerchiato ha preferito rimanere a Corte Lambruschini, oggi invece è atteso al Poggio per incontrare D'Aversa (a cui ha recentemente rinnovato la fiducia) e i calciatori.



A presenziare all'allenamento invece è stato il direttore sportivo Daniele Faggiano, plenipotenziario dell'imprenditore romano. In assenza di Ferrero, scrive Il Secolo XIX, è stato il ds a seguire l'allenamento. Faggiano, prima di recarsi al centro sportivo, si è intrattenuto con il Viperetta per un summit sulla situazione.