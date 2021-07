Sembra essersi complicato l’arrivo alla Sampdoria di Daniele Faggiano. L’attuale direttore sportivo del Genoa non è ancora riuscito a sciogliere il suo accordo con i rossoblù, e nonostante la sicurezza ostentata da Ferrero, per il momento non c’è ancora l’accordo tra il dirigente e i rossoblù per rescindere il contratto.



Al momento sarebbero in corso incontri tra Faggiano e l’amministratore delegato Zarbano sono alla ricerca di un’intesa, Faggiano sarebbe anche disposto a rinunciare ad uno dei due anni di contratto pur di raggiungere la fumata bianca sulla buonuscita. Dopo aver chiuso il rapporto con il Genoa, scrive Il Secolo XIX, il ds potrà iniziare a lavorare alle dipendenze di Ferrero, portando a Bogliasco un paio di collaboratori, probabilmente Simone Basso e Francesco La Rosa.