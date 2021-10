I problemi, per la Sampdoria, sono evidenti in vari reparti. Però, sotto la lente di ingrandimento della dirigenza blucerchiata sarebbe finito anche l'attacco, dove D'Aversa sta impiegando Gabbiadini, Caputo, Quagliarella e Torregrossa. Il direttore sportivo Faggiano vorrebbe aggiungere nel ruolo anche un ulteriore innesto, e il profilo monitorato sarebbe quello di Gregoire Defrel.



L'attaccante francese era già stato seguito in estate, poi la Samp aveva preferito virare su Caputo. Ora però secondo Il Secolo XIX il giocatore, chiuso in neroverde, a gennaio potrebbe partire e da Corte Lambruschini starebbero pensando alla fattibilità dell'operazione.