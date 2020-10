Pochi minuti fa la Sampdoria sembra aver chiuso una trattativa portata avanti da parecchie settimane. Il nome in arrivo per il club blucerchiato è quello di Adrien Silva, centrocampista ex Monaco e Leicester. L'accordo tra la società genovese e quella inglese proprietaria del cartellino è stato raggiunto, idem l'intesa con l'entourage del giocatore portoghese.



Silva arriverà da svincolato, annuncia Sky Sport. Il Leicester lo lascerà libero, e a quel punto il Campione d'Europa 2016, cresciuto nelle giovanili del Bordeaux e dello Sporting Lisbona, potrà firmare il nuovo contratto con Corte Lambruschini da parametro zero.