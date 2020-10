Passi avanti per il possibile innesto della Sampdoria in questo mercato di gennaio. Il nome caldo per quanto riguarda i blucerchiati è quello di Adrien Silva, regista trentunenne di proprietà del Leicester prestato nella scorsa stagione al Monaco. La candidatura del portoghese sembra aver ormai superato quella degli altri giocatori, Bentaleb e Cyprien in primis, e potrebbe diventare concreta nelle prossime ore.



Secondo Il Secolo XIX l’acquisto di Adrien Silva potrebbe concretizzarsi già oggi. Sussistono ancora alcuni piccoli problemi sull’ingaggio da limare, ma la fumata bianca sarebbe molto vicina, per la soddisfazione di Claudio Ranieri che lo aveva espressamente richiesto.