Febbre da derby a Genova. La prevendita, in casa Sampdoria, prosegue a gonfie vele e la cornice di pubblico si preannuncia davvero rovente: sono infatti oltre 23mila i biglietti venduti per la stracittadina, in programma sabato alle 18. La Gradinata Sud, ovviamente, è andata subito esaurita tra mini abbonamenti e biglietti venduti. La disponibilità attualmente, destinata a terminare, è di poche decine di posti per la Gabbia Sud. Ancora buone possibilità di posti nei Distinti e nella Tribuna.



Lato Genoa, anche la Nord si avvia verso il tutto esaurito con oltre 7 mila i biglietti venduti. A disposizione ancora 2 mila tagliandi di Nord e 1600 nella Gabbia Nord, vendita libera aperta da oggi dopo la fase di prelazione per gli abbonati.