La ripresa post Coronavirus, e lo stop forzato del campionato, potrebbero produrre almeno un esito positivo in casa Sampdoria. A giovare della vicenda potrebbe essere il difensore Alex Ferrari, fermo da dicembre a causa di un brutto infortunio e della conseguente operazione. I tempi però ormai sono maturi per un rientro del giocatore, che potrebbe tornare in campo già nel finale di campionato.



Nelle scorse settimane Ferrari ha lavorato a casa, di fatto quasi completando la riabilitazione. Con il via libera dei medici, potrebbe raggiungere la squadra nelle prossime settimane tornando in campo già a metà luglio, giusto in tempo per le ultime gare stagionali.